रेल की पटरियों के नीचे क्यों बिछी होती है गिट्टी? इन छोटे-छोटे पत्थरों का है बहुत बड़ा काम

Why Stones are Kept on Railway Tracks: भारत में लाखों लोग ट्रेन से याात्रा करते हैं। रेलवे भारत की लाइफलाइन कही जाती है। सिर्फ पैसेंजर्स को ही नहीं, बल्कि वस्तुओं को भी देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने में रेलवे प्रमुख भूमिका निभाता है। रेल यात्रा के दौरान आपने एक चीज नोटिस की होगी। रेल की पटरियों के नीचे गिट्टी (पत्थर) बिछी होती है। आपके मन में कई बार यह सवाल आया होगा कि रेलवे ट्रैक के नीचे पत्थर ही क्यों बिछे होते हैं। आइए जानते हैं।