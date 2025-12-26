PAN को Aadhaar से लिंक कराने और ITR भरने का न चूकें आखिरी मौका, 31 दिसंबर है डेडलाइन, जान लें प्रोसेस

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस डेडलाइन से चूकने पर लेट फीस लग सकती है। 31 दिसंबर तक ITR दाखिल या संशोधित न करने पर कैपिटल गेन या बिजनेस लॉस को आगे ले जाने (carry forward) का लाभ भी आप खो देंगे। हालांकि, 31 दिसंबर के बाद भी ITR-U के तहत रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान क्लेम नहीं किए जा सकते और पेनल्टी भी लग जाएगी। इसलिए निवेशकों को Form 26AS/AIS चेक करना चाहिए, कैपिटल गेन की समीक्षा करनी चाहिए और समय पर टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। साथ ही, पेनल्टी से बचने और टैक्स बेनिफिट्स पाने के लिए ई-वेरिफिकेशन पूरा करना जरूरी है।