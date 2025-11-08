Real Estate News: प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में जमकर हो रहा कैश का इस्तेमाल, रिश्वत का भी है बोलबाला, सर्वे में सामने आया सच

संसद में शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 465 सर्वेक्षण अभियानों के जरिए 30,444 करोड़ रुपये की अघोषित आय या काले धन का पता लगाया है। लोकलसर्किल्स का कहना है कि महानगरों में बिल्डर से फ्लैट खरीदने में भले ही नकदी का इस्तेमाल कम हुआ हो, लेकिन जमीन और प्लॉट के लेन-देन या पुरानी पारिवारिक संपत्तियों के लेन-देन में यह अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि काले धन को खत्म करने के उद्देश्य से की गई नोटबंदी के नौ साल बाद भी रियल एस्टेट सौदों में नकद लेन-देन जारी है।