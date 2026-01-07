Venezuela Crisis: वेनेजुएला में तनाव से भारतीय शेयर बाजार पर असर, निवेशकों की उड़ेगी नींद

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार (Oil Reserves) है। लेकिन विडंबना यह है कि तकनीक की कमी, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के कारण वह इस खजाने का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया है। साल 2015 में जहां वेनेजुएला 30 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता था, वहीं प्रतिबंधों के कारण यह घट कर 10 लाख बैरल से भी कम रह गया है। अब अमेरिका समर्थक सरकार बनने से उम्मीद है कि प्रतिबंध हटेंगे और वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल युद्ध जैसी स्थिति ने कीमतों में उछाल की आशंका पैदा कर दी है।