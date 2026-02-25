बिहार क्यों पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह? वजह सामने आते ही कांग्रेस-RJD विधायक ने दे डाली अंतिम चेतावनी!

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिन के लिए बिहार पहुंचे हैं। इस दौरान, वह बिहार के सीमांचल क्षेत्र का दौरा करेंगे। अधिकारियों के साथ बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे। जहां एक तरफ उनके दौरे को सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण बता रहा है। वहीं, दूसरी ओर, विपक्ष इस दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है।