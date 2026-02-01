25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

अमेरिका से जंग की आहट तेज, ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के लिए केंद्र शासित प्रदेश ने उठाया बड़ा कदम

अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध की आशंका बढ़ने के बीच, भारतीय दूतावास तेहरान ने 23 फरवरी 2026 को एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को जल्द लौटने की सलाह दी।

Mukul Kumar

Feb 25, 2026

अमेरिका-ईरान में तनाव। (Photo-IANS)

अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आहट तेज हो गई है। इस बीच, ईरान में फंसे हुए छात्रों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने बुधवार को ईरान से लौटने वाले राज्य के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

एक एडवाइजरी में कहा गया- तेहरान में भारतीय दूतावास द्वारा 23 फरवरी, 2026 को जारी एडवाइजरी को देखते हुए ईरान से लौटने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोगों की जानकारी और मदद के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर बताए गए हैं। जरूरी मदद और तालमेल देने के लिए हेल्पलाइन 24x7 चालू रहेंगी।

Published on:

25 Feb 2026 07:33 pm

