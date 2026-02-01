अमेरिका से जंग की आहट तेज, ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के लिए केंद्र शासित प्रदेश ने उठाया बड़ा कदम

एक एडवाइजरी में कहा गया- तेहरान में भारतीय दूतावास द्वारा 23 फरवरी, 2026 को जारी एडवाइजरी को देखते हुए ईरान से लौटने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोगों की जानकारी और मदद के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर बताए गए हैं। जरूरी मदद और तालमेल देने के लिए हेल्पलाइन 24x7 चालू रहेंगी।