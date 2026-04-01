Bengal Election 2026: क्या शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल में BJP के CM चेहरा? खुद किया बड़ा खुलासा

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में हैं। कहा,“मैं पार्टी के चुनाव प्रबंधन में लगा हूं और अपने नेता अमित शाह जी के संपर्क में हूं। वे मुझे समय-समय पर जिम्मेदारियां दे रहे हैं।” इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी संगठन में उनकी भूमिका अहम बनी हुई है।