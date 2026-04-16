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ट्रेन टिकट कन्फर्म होगा या नहीं? रेलवे ने बदले चार्ट तैयार करने के नियम, जानें क्या है नई टाइमिंग

Railway New Rules 2026: भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को पहले ही टिकट कन्फर्मेशन की जानकारी मिल सकेगी, जिससे WL और RAC यात्रियों की चिंता कम होगी।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 16, 2026

Railway New Rules 2026

Railway New Rules 2026 (AI Image)

Railway New Rules: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट कन्फर्मेशन से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन चार्ट पहले तैयार किया जाएगा, जिससे यात्रियों को समय रहते यह जानकारी मिल सकेगी कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। यह फैसला खासतौर पर उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके टिकट वेटिंग लिस्ट (WL) या RAC में होते हैं और जिन्हें आखिरी समय तक अनिश्चितता बनी रहती थी।

क्यों बदला गया नियम?

रेल मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव यात्रियों की चिंता कम करने के उद्देश्य से किया गया है। खासकर दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही टिकट की स्थिति स्पष्ट हो सके, इसके लिए चार्ट तैयारी का समय बदला गया है। रेलवे बोर्ड ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस कदम से यात्रियों को पहले से जानकारी मिलेगी और उन्हें यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

नई चार्ट तैयारी टाइमिंग क्या है?

  • नई गाइडलाइंस के अनुसार, सुबह 05:01 बजे से दोपहर 14:00 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट पिछले दिन रात 8 बजे (20:00 बजे) तक तैयार किया जाएगा।
  • दोपहर 14:01 बजे से रात 23:59 बजे और रात 00:00 से सुबह 05:00 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए पहला चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।

इससे यात्रियों को पहले ही अपने टिकट का स्टेटस पता चल सकेगा।

दूसरा (फाइनल) चार्ट कब बनता है?

रेलवे द्वारा दूसरा या फाइनल रिजर्वेशन चार्ट भी जारी किया जाता है। यह आमतौर पर ट्रेन के निर्धारित समय से करीब 30 मिनट पहले तैयार होता है। फाइनल चार्ट में आखिरी समय तक खाली हुई सीटों को RAC और वेटिंग लिस्ट यात्रियों को अलॉट किया जाता है।

WL और RAC यात्रियों को क्या फायदा होगा?

इस नए नियम से सबसे ज्यादा फायदा वेटिंग और RAC यात्रियों को होगा। अब उन्हें पहले ही यह अंदाजा लग जाएगा कि उनका टिकट कन्फर्म होने की संभावना है या नहीं। इससे वे समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं और आखिरी समय की परेशानी से बच सकते हैं।

क्या बदल जाएगा यात्रियों के लिए?

  • टिकट स्टेटस की जानकारी पहले मिलेगी।
  • यात्रा की योजना बनाना आसान होगा।
  • अनिश्चितता और तनाव कम होगा।
  • वेटिंग यात्रियों को बेहतर निर्णय लेने का समय मिलेगा।

अब ट्रेन पकड़ने से पहले टिकट कन्फर्म होगा या नहीं जैसी चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी।

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Published on:

16 Apr 2026 05:26 pm

Hindi News / National News / ट्रेन टिकट कन्फर्म होगा या नहीं? रेलवे ने बदले चार्ट तैयार करने के नियम, जानें क्या है नई टाइमिंग

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