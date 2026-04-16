ट्रेन टिकट कन्फर्म होगा या नहीं? रेलवे ने बदले चार्ट तैयार करने के नियम, जानें क्या है नई टाइमिंग

Railway New Rules: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट कन्फर्मेशन से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन चार्ट पहले तैयार किया जाएगा, जिससे यात्रियों को समय रहते यह जानकारी मिल सकेगी कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। यह फैसला खासतौर पर उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके टिकट वेटिंग लिस्ट (WL) या RAC में होते हैं और जिन्हें आखिरी समय तक अनिश्चितता बनी रहती थी।