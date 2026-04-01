चुनाव आयोग पर सियासी संग्राम, BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को घेरा

सुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी के चुनाव आयोग पर दिए गए बयान को गलत बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि TMC लगातार संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को लेकर तीखा आरोप लगाते हुए उसे भाजपा का “real trump card” बताया और दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी भाजपा के इशारों पर काम करने का दबाव है। वहीं सुवेंदु अधिकारी ने संसद में पेश किए गए तीन विधेयकों को ऐतिहासिक और सुधारवादी कदम बताते हुए खासकर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल किसी भी हालत में दिल्ली या गुजरात के नियंत्रण में नहीं झुकेगा। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं हैं। उन्होंने TMC पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया।