लेबनान-इजराइल शांति वार्ता पर विराम, राष्ट्रपति जोसेफ आउन बोले- सीजफायर से पहले नहीं होगी कोई बातचीत

लेबनान के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि वे तब तक किसी भी तरह की आगे की बातचीत नहीं करेंगे जब तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर लागू नहीं हो जाता। एक अधिकारी ने बताया, “हमने अमेरिका से कहा है कि हम अभी उस कदम के लिए तैयार नहीं हैं।” यह बयान दर्शाता है कि लेबनान फिलहाल सुरक्षा हालात को प्राथमिकता दे रहा है। लगातार जारी हमलों और सीमा पर तनाव के कारण सरकार किसी भी राजनीतिक बातचीत को जोखिम भरा मान रही है।