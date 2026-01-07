वेनेजुएला में रूसी जहाज के पीछे पड़े अमेरिकी अधिकारी, हाथापाई तक पहुंची बात, बौखलाकर पुतिन ने भेजी फोर्स

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (इमेज सोर्स: एक्स और विकिपीडिया)
अमेरिका और रूस के बीच अब नया बवाल शुरू हो गया है। वेनेजुएला में फंसा एक खाली टैंकर अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टकराव का नया कारण बन गया है।
इस टैंकर को पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था। रूस ने इसे वापस लाने के लिए एक पनडुब्बी सहित अन्य नौसैनिक संपत्ति भेजी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेला 1 पिछले दो हफ्तों से वेनेजुएला के पास प्रतिबंधित तेल टैंकरों की अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा है। यह जहाज वेनेजुएला में पहुंचकर तेल लोड नहीं कर पाया।
जहाज पूरी तरह से खाली है, फिर भी अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दुनिया भर में अवैध तेल ले जाने वाले टैंकरों के बेड़े पर कार्रवाई करने के प्रयास में अटलांटिक में उसका पीछा कर रहे हैं।
जहाज के चालक दल ने दिसंबर की शुरुआत में अमेरिकी कानून एजेंसियों के साथ हाथापाई भी की। बताया जा रहा कि दिसंबर में अमेरिकी अधिकारियों ने जबरन जहाज पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चालक दल उनसे उलझकर अटलांटिक की ओर बढ़ गए।
रूस इस वक्त अपने तेल को दुनिया भर में ले जाने वाले टैंकरों पर अमेरिकी कब्जे से चिंतित है। रूसी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य टैंकर के आसपास की स्थिति पर चिंता के साथ नजर रख रहा है।
इस बीच, अमेरिकी सेना की दक्षिणी कमान ने मंगलवार को अपने एक्स पोस्ट में कहा कि वह क्षेत्र में प्रतिबंधित जहाजों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। जहां हमें गड़बड़ दिखेगा, हम तुरंत वहां पहुंचेंगे।
उधर, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पूर्वी अटलांटिक में रूसी जहाज का पीछा करना जारी रखा है, जहां अब यह आइसलैंड से लगभग 300 मील दक्षिण में उत्तरी सागर की ओर जा रहा है।
हाल ही में अमेरिका ने एक बड़े सैन्य अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। यह अभियान 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिकी सेना की एलीट डेल्टा फोर्स ने हिस्सा लिया था।
इस ऑपरेशन में 150 से अधिक सैन्य विमानों ने काराकस पर धावा बोला और मादुरो को उनके बेडरूम से घसीटकर निकाला गया।
मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया और वेनेजुएला से न्यूयॉर्क ले जाया गया। फिलहाल वह अमेरिकी हिरासत में हैं।
