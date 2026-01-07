7 जनवरी 2026,

कारोबार

Share Market: शेयर बाजार में हल्की कमजोरी के साथ कारोबार बंद, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में रहे

बुधवार को शेयर बाजार सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव के बाद कमजोरी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 102 अंक और निफ्टी 38 अंक फिसला। आईटी शेयरों में मजबूती रही, जबकि ऑटो, एफएमसीजी और चुनिंदा बैंकिंग शेयरों में दबाव दिखा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 07, 2026

Share Market

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: Pexels)

Share Market Update Today: सप्ताह के मध्य कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बाद कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई। आईटी और चुनिंदा बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के बावजूद चुनिंदा हैवीवेट स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला, जिससे प्रमुख सूचकांक सीमित दायरे में गिरावट के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स क्लोजिंग: 84,961 के नीचे फिसला

बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 102 अंक की गिरावट के साथ 84,961.14 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,075.99 का ऊपरी और 84,617.49 का निचला स्तर छुआ। शुरुआती सत्र में बाजार कमजोर खुला था और दिनभर सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव बना रहा। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और मारुति जैसे शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे सेंसेक्स की बढ़त टिक नहीं सकी।

निफ्टी 50 क्लोजिंग: 26,140 पर बंद

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी दिन के अंत में 37.95 अंक की गिरावट के साथ 26,140.75 पर बंद हुआ। निफ्टी ने इंट्राडे में 26,187.15 का उच्च और 26,067.90 का निचला स्तर देखा। इंडेक्स में 20 शेयरों में तेजी जबकि 30 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी का पीई रेशियो 22.79 और पीबी रेशियो 3.56 रहा, जो वैल्यूएशन के लिहाज से बाजार के संतुलित रुख को दर्शाता है।

सेक्टर और शेयरों का हाल

आज के कारोबार में आईटी सेक्टर सबसे मजबूत नजर आया। टाइटन, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और टीसीएस जैसे शेयरों में 1 से 4 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई। फार्मा शेयरों में भी हल्की मजबूती रही। दूसरी ओर, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में दबाव दिखा। मारुति में करीब 3 प्रतिशत की गिरावट रही, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील जैसे शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों में मिला-जुला रुख रहा, जहां आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दबाव में रहे।

मार्केट ब्रेड्थ और वॉल्यूम

निफ्टी में बाजार की चौड़ाई कमजोर रही, जहां गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से अधिक रही। कुल कारोबार मूल्य 30,000 करोड़ रुपये से ऊपर रहा, जो यह संकेत देता है कि निवेशक फिलहाल चयनात्मक रुख अपना रहे हैं। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी सीमित दायरे में ही गतिविधि देखने को मिली।

Updated on:

07 Jan 2026 04:25 pm

Published on:

07 Jan 2026 04:24 pm

Hindi News / Business / Share Market: शेयर बाजार में हल्की कमजोरी के साथ कारोबार बंद, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में रहे

