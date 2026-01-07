Share Market: शेयर बाजार में हल्की कमजोरी के साथ कारोबार बंद, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में रहे

आज के कारोबार में आईटी सेक्टर सबसे मजबूत नजर आया। टाइटन, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और टीसीएस जैसे शेयरों में 1 से 4 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई। फार्मा शेयरों में भी हल्की मजबूती रही। दूसरी ओर, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में दबाव दिखा। मारुति में करीब 3 प्रतिशत की गिरावट रही, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील जैसे शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों में मिला-जुला रुख रहा, जहां आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दबाव में रहे।