Gold ही नहीं Silver पर भी ले सकते हैं Loan, किसमें है ज्यादा फायदा? जानिए नियम और शर्तें

सोने और चांदी के बदले लोन लेने में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि आप कितने वजन का सोना-चांदी गिरवी रख सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस रूप में है। RBI की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि किसी उधारकर्ता को दिए गए सभी कर्जों के लिए गिरवी रखे गए आभूषणों का कुल वजन सोने के आभूषणों के लिए 1 किलोग्राम और चांदी के आभूषणों के लिए 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी उधारकर्ता को दिए गए सभी कर्जों के लिए गिरवी रखे गए सिक्कों का कुल वजन सोने के सिक्कों के मामले में 50 ग्राम और चांदी के सिक्कों के मामले में 500 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।