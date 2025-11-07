Personal Finance Tips: 50 लाख की सैलरी भी नहीं बना पा रही अमीर! कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप?

उनकी बात का सार ये है कि जब आप इनकम टैक्स के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच जाते हैं, तो भारत सरकार आपकी सबसे बड़ी भागीदार बन जाती है। पंड्या कहते हैं कि ज़्यादातर ज़्यादा कमाने वाले लोग वेल्थ क्रिएटर बनने के बजाय वेतन के निष्क्रिय उपभोक्ता बन जाते हैं। सही में देखा जाए, तो जो धनी लोग होते हैं, वो स्थायी, कर-अनुकूलित आय धाराओं का निर्माण करने के लिए स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं, न कि केवल बचत का। मतलब ये कि धनी लोग सिर्फ पैसा बचाते नहीं, वो 'स्ट्रक्चर' बनाते हैं, ताकि पैसा बार-बार आए और टैक्स भी कम लगे।