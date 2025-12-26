Post Office की इन 4 FD में मिल रहा शानदार ब्याज, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

पोस्ट ऑफिस 4 तरह की एफडी स्कीम ऑफर करता है। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। इनमें 6.9 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी तक ब्याज दर मिलती है। सबसे अधिक ब्याज 5 साल की एफडी में 7.5 फीसदी मिलता है। इसके बाद 3 साल की एफडी में 7.1 फीसदी, 2 साल की एफडी में 7 फीसदी और 1 साल की एफडी में 6.9 फीसदी ब्याज दर मिलती है।