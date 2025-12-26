26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Post Office की इन 4 FD में मिल रहा शानदार ब्याज, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

Post Office FD Interest Rates: पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम या एफडी में सबसे ज्यादा रिटर्न 5 साल की एफडी में मिल रहा है। यहां जॉइंट अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 26, 2025

Post Office FD Interest Rates

पोस्ट ऑफिस की एफडी में काफी अच्छा ब्याज मिल रहा है। (PC: AI)

Post Office FD Interest Rates: क्या आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को एफडी भी ऑफर करता है? जी हां, पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है- नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट यानी टीडी। इसे एफडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एफडी की तरह ही काम करती है। इनमें न्यूनतम 1000 रुपये जमा कराए जा सकते हैं। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।

6.9 से लेकर 7.5 फीसदी तक है ब्याज दर

पोस्ट ऑफिस 4 तरह की एफडी स्कीम ऑफर करता है। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। इनमें 6.9 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी तक ब्याज दर मिलती है। सबसे अधिक ब्याज 5 साल की एफडी में 7.5 फीसदी मिलता है। इसके बाद 3 साल की एफडी में 7.1 फीसदी, 2 साल की एफडी में 7 फीसदी और 1 साल की एफडी में 6.9 फीसदी ब्याज दर मिलती है।

एफडी (FD Scheme)ब्याज दर (Interest Rate)
1 साल की एफडी6.9%
2 साल की एफडी7.0%
3 साल की एफडी7.1%
5 साल की एफडी7.5%

खुलवा सकते हैं जॉइंट अकाउंट

पोस्ट ऑफिस की टीडी या एफडी स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक खाता खुलवा सकता है। इसमें आप सिंगल या जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहां अधिकतम 3 एडल्ट्स मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी खाता खुला सकते हैं।

निवेश राशि (Principal)अवधि (Duration)ब्याज आय (Interest Earned)कुल मैच्योरिटी राशि (Maturity Amount)
₹5,00,0003 साल₹1,17,538₹6,17,538
₹9,00,0003 साल₹2,11,568₹11,11,568

3 साल की एफडी में 5 लाख डालें तो कितना मिलेगा रिटर्न

अगर आप पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी में 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 6,17,538 रुपये मिलेंगे। यानी 1,17,538 रुपये ब्याज के मिलेंगे। अगर आप इस एफडी में 9 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 11,11,568 रुपये मिलेंगे। यानी 2,11,568 रुपये ब्याज आय होगी।

ये भी पढ़ें

Antenna Use in Cars: कार के बोनट पर क्यों लगा होता है लंबा सा एंटीना? 8 तरह के काम इससे होते हैं आसान
कारोबार
Antenna use in cars

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Fixed Deposit

Published on:

26 Dec 2025 04:31 pm

Hindi News / Business / Post Office की इन 4 FD में मिल रहा शानदार ब्याज, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025: सोना, चांदी या तांबा? 1 जनवरी को लगाए होते 10,000 रुपये, तो साल के आखिर में कहां मिलता ज्यादा मुनाफा

gold
कारोबार

Stock Market: हफ्ते के आखिरी दिन टूटा बाजार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में गिरावट, इन शेयरों में दिखी तेजी

Market Closing
कारोबार

रेल की पटरियों के नीचे क्यों बिछी होती है गिट्टी? इन छोटे-छोटे पत्थरों का है बहुत बड़ा काम

Interesting Facts about Railways
कारोबार

Digital Gold में जेन-Z का बढ़ता रुझान, 11 महीनों में 12 टन की खरीद, 16,670 करोड़ रुपये का निवेश, क्या है सेबी की सलाह?

digital gold
कारोबार

इन 5 Adani Stocks ने 2025 में दिया पॉजिटिव रिटर्न, कौन रहा सबसे बेहतर?

Adani Stocks Performance 2025
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.