25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Antenna Use in Cars: कार के बोनट पर क्यों लगा होता है लंबा सा एंटीना? 8 तरह के काम इससे होते हैं आसान

What is the Purpose of Antenna in Car: कार के बोनट या छत पर लगा एंटीना काफी काम आता है। यह करीब 8 तरह के काम आसान करता है। कीलेस एंट्री में भी यह एंटीना मदद करता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 25, 2025

Antenna use in cars

कार पर लगा एंटीना काफी काम आता है।

Why there is Antenna in Car: कार के बोनट या छत पर आपने एंटीना लगा हुआ देखा हुआ। कुछ गाड़ियों में छत पर मछली के पंख जैसा छोटा एंटिना लगा होता है। इसे शार्क फिन एंटीना कहते हैं। कुछ गाड़ियों में गोल और थोड़ा लंबा एंटीना लगा होता है। वहीं, कई गाड़ियों में आपने बोनट पर काफी लंबा और पतला एंटीना लगा हुआ देखा होगा। हो सकता है आपके मन में कई बार यह सवाल आया हो कि यह एंटीना क्या काम आता है। इस एंटीना के कई सारे फायदे हैं। आइए जानते हैं।

रेडियो सिग्नल: कार पर लगा यह एंटीना रेडियो सिग्नल प्राप्त करने के काम आता है। इससे आप बिना किसी ग्लिच के आसानी से एफएम सुन सकते हैं।

सैटेलाइट और कनेक्टिविटी: मॉडर्न कारों में यह एंटीना सैटेलाइट रेडियो और सेलुलर डेटा (हॉटस्पॉट, वाई-फाई, ट्रैफिक अपडेट) के लिए भी सिग्नल लेता है।

चेक करता है टायरों का प्रेशर: यह एंटीना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) का भी काम करता है। यह एंटीना टायरों में लगे सेंसर से टायर प्रेशर की डिटेल लेता है और चालक को बताता है।

स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी रिलीज: यह एंटीना कार में स्टोर स्टैटिक चार्ज को रिलीज करने का भी काम करता है। इससे सर्किट सुरक्षित रहते हैं।

जीपीएस नेविगेशन: यह एंटीना जीपीएस नेविगेशन में भी मदद करता है। यह सैटेलाइट से आपकी लोकेशन लेता है और नेविगेशन सिस्टम को सही डिटेल देता है। इससे आप आसानी से रास्ता खोज पाते हैं।

कीलेस एंट्री: कई कारों में की-लेस एंट्री और स्टार्ट सिस्टम होता है। यह एंटीना आपकी कार की चाबी को सिग्नल देने का काम करता है।

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी: कारों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी होती है। आप अपने मोबाइल को अपने कार से जोड़ सकते हैं। यह एंटीना ब्लूटबथ डिवाइस से सिग्नल लेता है।

मोबाइल नेटवर्क होता है मजबूत: यह एंटीना मोबाइल टावर्स से सिग्नल को स्ट्रांग बनाता है। इससे आपको गाड़ी चलाते समय फोन पर बेहतर नेटवर्क मिलता है।

ये भी पढ़ें

Post Office की कमाल की स्कीम, हर 3 महीने में मिलेंगे 51,250 रुपये, मैच्योरिटी पर मूलधन भी आएगा वापस, समझिए कैलकुलेशन
कारोबार
Post Office SCSS calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 12:07 pm

Hindi News / Business / Antenna Use in Cars: कार के बोनट पर क्यों लगा होता है लंबा सा एंटीना? 8 तरह के काम इससे होते हैं आसान

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

2026 में PF से पैसे निकालना हो जाएगा काफी आसान, जानिए कब, कैसे और किन शर्तों पर कर सकते हैं निकासी

EPFO
कारोबार

3 घंटे में चेक क्लियरेंस सिस्टम टला! RBI ने बताई ये वजह, अब कब होगा लागू?

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

10 साल पहले Gold में लगाया होता 1 लाख, तो आज मिलता कितना?

कारोबार

Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, जानिए क्या हैं दाम

Gold Price Today
कारोबार

Share Market Holiday: क्या क्रिसमस पर आज शेयर मार्केट बंद है? जानिए कब होगी ट्रेडिंग शुरू

share market close
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.