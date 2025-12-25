Antenna Use in Cars: कार के बोनट पर क्यों लगा होता है लंबा सा एंटीना? 8 तरह के काम इससे होते हैं आसान

कार पर लगा एंटीना काफी काम आता है।
Why there is Antenna in Car: कार के बोनट या छत पर आपने एंटीना लगा हुआ देखा हुआ। कुछ गाड़ियों में छत पर मछली के पंख जैसा छोटा एंटिना लगा होता है। इसे शार्क फिन एंटीना कहते हैं। कुछ गाड़ियों में गोल और थोड़ा लंबा एंटीना लगा होता है। वहीं, कई गाड़ियों में आपने बोनट पर काफी लंबा और पतला एंटीना लगा हुआ देखा होगा। हो सकता है आपके मन में कई बार यह सवाल आया हो कि यह एंटीना क्या काम आता है। इस एंटीना के कई सारे फायदे हैं। आइए जानते हैं।
रेडियो सिग्नल: कार पर लगा यह एंटीना रेडियो सिग्नल प्राप्त करने के काम आता है। इससे आप बिना किसी ग्लिच के आसानी से एफएम सुन सकते हैं।
सैटेलाइट और कनेक्टिविटी: मॉडर्न कारों में यह एंटीना सैटेलाइट रेडियो और सेलुलर डेटा (हॉटस्पॉट, वाई-फाई, ट्रैफिक अपडेट) के लिए भी सिग्नल लेता है।
चेक करता है टायरों का प्रेशर: यह एंटीना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) का भी काम करता है। यह एंटीना टायरों में लगे सेंसर से टायर प्रेशर की डिटेल लेता है और चालक को बताता है।
स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी रिलीज: यह एंटीना कार में स्टोर स्टैटिक चार्ज को रिलीज करने का भी काम करता है। इससे सर्किट सुरक्षित रहते हैं।
जीपीएस नेविगेशन: यह एंटीना जीपीएस नेविगेशन में भी मदद करता है। यह सैटेलाइट से आपकी लोकेशन लेता है और नेविगेशन सिस्टम को सही डिटेल देता है। इससे आप आसानी से रास्ता खोज पाते हैं।
कीलेस एंट्री: कई कारों में की-लेस एंट्री और स्टार्ट सिस्टम होता है। यह एंटीना आपकी कार की चाबी को सिग्नल देने का काम करता है।
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी: कारों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी होती है। आप अपने मोबाइल को अपने कार से जोड़ सकते हैं। यह एंटीना ब्लूटबथ डिवाइस से सिग्नल लेता है।
मोबाइल नेटवर्क होता है मजबूत: यह एंटीना मोबाइल टावर्स से सिग्नल को स्ट्रांग बनाता है। इससे आपको गाड़ी चलाते समय फोन पर बेहतर नेटवर्क मिलता है।
