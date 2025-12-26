Stock Market: हफ्ते के आखिरी दिन टूटा बाजार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में गिरावट, इन शेयरों में दिखी तेजी

दोनों प्रमुख इंडेक्सों पर गिरावट का मुख्य कारण बैंकिंग और आईटी शेयरों में लगातार बिकवाली रही। BSE Sensex में HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, TCS और Infosys जैसे दिग्गज शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। NSE Nifty 50 में भी HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys, Tech Mahindra और Bajaj Finance पर दबाव बना रहा। इन भारी-भरकम शेयरों में कमजोरी के कारण ही बाजार की दिशा नकारात्मक बनी रही और इंडेक्स दिनभर दबाव में कारोबार करते रहे।