26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

कारोबार

Stock Market: हफ्ते के आखिरी दिन टूटा बाजार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में गिरावट, इन शेयरों में दिखी तेजी

शुक्रवार को शेयर बाजार की नकारात्मक शुरुआत का असर क्लोजिंग तक बना रहा। बैंकिंग और आईटी शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 26, 2025

Market Closing

गिरावट का मुख्य कारण बैंकिंग और आईटी शेयरों में लगातार बिकवाली रही। (PC: AI/Gemini)

Stock Market Update: शेयर बाजार में आज शुक्रवार का कारोबार समाप्त हो गया है। नकारात्मक शुरुआत के साथ आज का समापन भी नेगेटिव ही रहा। पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद घरेलू शेयर बाजार बंद होने तक सीमित दायरे में नजर आया। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों और सेक्टर-विशेष गतिविधियों पर नजर बनाए रखी, जबकि साल के आखिरी कारोबारी दिनों में सतर्कता का माहौल दिखा।

कारोबार के अंत में BSE Sensex 367.25 अंकों की गिरावट के साथ 85,041.45 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, Nifty50 99.80 अंक गिरकर 26,042.30 पर सेटल हुआ।

इन शेयरों ने डुबाया

दोनों प्रमुख इंडेक्सों पर गिरावट का मुख्य कारण बैंकिंग और आईटी शेयरों में लगातार बिकवाली रही। BSE Sensex में HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, TCS और Infosys जैसे दिग्गज शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। NSE Nifty 50 में भी HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys, Tech Mahindra और Bajaj Finance पर दबाव बना रहा। इन भारी-भरकम शेयरों में कमजोरी के कारण ही बाजार की दिशा नकारात्मक बनी रही और इंडेक्स दिनभर दबाव में कारोबार करते रहे।

कुछ शेयरों ने दिया सहारा

क्रिसमस की छुट्टी के बाद खुले बाजार में कमजोरी के माहौल के बावजूद कुछ चुनिंदा शेयरों ने BSE Sensex और NSE Nifty 50 को आंशिक सहारा दिया। सेंसेक्स में Titan, NTPC और Hindalco जैसे शेयर हरे निशान में रहे, जबकि निफ्टी 50 में भी Titan, NTPC, Cipla और Nestle India में खरीदारी देखने को मिली।

Published on:

26 Dec 2025 04:02 pm

Hindi News / Business / Stock Market: हफ्ते के आखिरी दिन टूटा बाजार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में गिरावट, इन शेयरों में दिखी तेजी

