ITR फाइल करना भूल गए? कर सकते हैं Updated ITR और Revised ITR फाइल, जानें क्या है दोनों में अंतर

रिवाइज्ड आईटीआर तभी फाइल किया जा सकता है जब आपने पहले से रिटर्न फाइल किया हो, जबकि अपडेटेड आईटीआर उस स्थिति में भी दाखिल किया जा सकता है जब रिटर्न पहले कभी फाइल ही नहीं किया गया हो।

रिवाइज्ड आईटीआर गलती सुधारने के लिए होता है और इसमें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता, जबकि अपडेटेड आईटीआर का इस्तेमाल छूटी हुई आय या टैक्स देनदारी दिखाने के लिए किया जाता है और इसमें अतिरिक्त टैक्स देना अनिवार्य होता है।

रिवाइज्ड आईटीआर एक से ज्यादा बार फाइल किया जा सकता है, लेकिन अपडेटेड आईटीआर आमतौर पर एक ही बार दाखिल करने की अनुमति होती है।