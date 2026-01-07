7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

सस्ता नहीं, महंगा घर खरीद रहे है लोग! कुल बिक्री में 50% हिस्सा लग्जरी घरों का; क्यों उलट रहा है ट्रेंड?

Knight Frank Report: 2025 में टॉप शहरों में बिकने वाले घरों में से आधे यानी 50% वो थे जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा थी। यह पिछले साल से 14% ज्यादा है। कुल मिलाकर 1.75 लाख ऐसे महंगे घर बिके।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Jan 07, 2026

घरों की बिक्री के मामले में साल 2025 थोड़ा सुस्त रहा है (PC: Canva )

घरों की बिक्री के मामले में साल 2025 थोड़ा सुस्त रहा है। नाइट फ्रैंक (Knight Frank) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 8 शहरों में घरों की कुल बिक्री करीब 3,48,204 यूनिट्स रही, जो इसके पिछले साल यानी 2024 से 1% कम है। घरों की कीमतें औसतन 19% तक बढ़ीं, जिससे मांग थोड़ी रुक गई। नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट 2025 की दूसरी छमाही (जुलाई-दिसंबर) के रियल एस्टेट परफॉर्मेंस पर है। इस रिपोर्ट में एक बात ये सामने आई है कि अफोर्डेबल घरों की बिक्री घटी है, जबकि लग्जरी घरों की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है।

नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे साल की बिक्री लगभग स्थिर रही, जबकि नए लॉन्च 3% घटकर 3,62,184 यूनिट्स रह गए। फिर भी डिमांड बिक्री से ज्यादा बनी रही। यानी नए प्रोजेक्ट्स थोड़े कम लॉन्च हुए, लेकिन लोग अभी भी घर खरीदने के लिए उत्सुक हैं।

8 शहरों में बिक्री और घरों के दाम

एक नजर डालते हैं इन 8 शहरों में साल 2025 के दौरान घरों की बिक्री पर और रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक घरों के रेट सबसे ज्यादा रेट दिल्ली-NCR में बढ़े हैं, जबकि सबसे कम रेट अहमदाबाद में बढ़े हैं। जहां तक घरों की बिक्री की बात है तो सबसे ज्यादा बिक्री चेन्नई में देखने को मिली है। मुंबई ने कुल बिक्री का 29% हिस्सा बनाया। हालांकि बिक्री सिर्फ 1% ही बढ़ी

  • मुंबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री 1% बढ़कर 97,188 यूनिट्स रही, औसत घर की कीमत 7% बढ़कर 8,856 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई है
  • बेंगलुरु में घरों की बिक्री में बदलाव नहीं हुआ, 55,373 यूनिट्स रही, जबकि औसत कीमत 12% बढ़कर 7,388 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई।
  • पुणे में बिक्री 3% गिरकर 50,881 यूनिट्स रह गई, लेकिन कीमतें 5% बढ़कर 5,016 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं हैं
  • दिल्ली-NCR में पिछले साल बिक्री 9% गिरकर 52,452 यूनिट्स रह गई, जबकि कीमतें 19% बढ़कर 6,028 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं।
  • हैदराबाद में बिक्री 4% बढ़कर 38,403 यूनिट्स हो गईं, जबकि कीमतें 13% बढ़कर 6,721 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं।
  • अहमदाबाद में घरों की बिक्री 2% बढ़कर 18,752 यूनिट्स रही, जबकि कीमतें 3% बढ़कर 3,197 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं।
  • चेन्नई में घरों की बिक्री 12% बढ़कर 18,262 यूनिट्स हो गई। औसत घर की कीमत 7% प्रतिशत बढ़कर 5,135 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई।
  • कोलकाता में बिक्री 3% गिरकर 16,896 यूनिट्स रही, औसत कीमत 6% प्रतिशत बढ़कर 4,037 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई।

बिक्री में स्थिरता क्यों?

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने बताया कि 2025 में घरों का मार्केट तेज बढ़ोतरी के फेज से निकलकर एक अधिक संतुलित और सोची-समझी रफ्तार पर आ गया है। इसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू बैलेंस शीट्स यानी लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होना और लंबे समय के लिए शहरों का मजबूत फंडामेंटल है।

उन्होंने कहा, “जरूरी बात ये है कि इन्वेंटरी का स्तर काबू में है और क्वार्टर्स-टू-सेल (QTS) रेशियो स्थिर है। 2025 की दूसरी छमाही में यह 5.8 रहा, जो बताता है कि मांग लगातार बनी हुई है। इससे साफ है कि रेजिडेंशियल सेक्टर 2026 में सक्रिय, अनुशासित और संरचनात्मक रूप से संतुलित है।”

अफोर्डेबल घरों की बिक्री घटी, लेकिन लग्जरी की बढ़ी

बैजल कहते हैं कि 2025 में घरों की बिक्री स्थिर रही क्योंकि लोग अभी भी घर खरीद रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल घरों की बिक्री घट रही है। 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले अफोर्डेबल सेगमेंट की हिस्सेदारी और सेल्स वॉल्यूम 2018 से लगातार और धीरे-धीरे घट रही है। इसका कारण बढ़ती जमीन की कीमतें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और खरीदारों का चुनिंदा व्यवहार है, जो इस सेगमेंट की मांग पर असर डाल रहा है। 2025 में 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले अफोर्डेबल घरों की बिक्री 17% गिरकर सिर्फ 73,694 यूनिट्स रह गई। ये कुल बिक्री का सिर्फ 21% हिस्सा बने। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक बड़ा बदलाव है। 2022 में 50 लाख से कम के घर कुल बिक्री का 63% हिस्सा थे।

जहां एक ओर अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री गिरी है, लग्जरी हाउसिंग की बिक्री बढ़ी है। 2025 में टॉप शहरों में बिकने वाले घरों में से आधे यानी 50% वो थे जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा थी। यह पिछले साल से 14% ज्यादा है। कुल मिलाकर 1.75 लाख ऐसे महंगे घर बिके। यह दिखाता है कि अब मार्केट में हाई-वैल्यू घरों का दबदबा बढ़ रहा है।

मोटा-मोटा ये कि लोग अब सस्ते घरों की बजाय थोड़े महंगे लेकिन बेहतर घर लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनकम बढ़ी है और अफोर्ड कर सकते हैं। सस्ते घरों की मांग और नए लॉन्च दोनों कम हो गए हैं। मार्केट अब लग्जरी और प्रीमियम की तरफ जा रहा है।

ये भी पढ़ें

बैंक लॉकर में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है आपका सोना! अपनाएं ये तरीका
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 02:41 pm

Hindi News / Business / सस्ता नहीं, महंगा घर खरीद रहे है लोग! कुल बिक्री में 50% हिस्सा लग्जरी घरों का; क्यों उलट रहा है ट्रेंड?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Shark Tank India: “तेरी तो नौकरी भी नहीं बची…” अनुपम मित्तल ने अमन गुप्ता के इस्तीफे पर कसा तंज, जानिए पूरा मामला

sharktank
कारोबार

हाईवे पर सिर्फ टोल मत दीजिए, इससे कमाइए भी! जानते हैं ये तरीका?

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की चाल बदली, MCX पर दोनों धातुओं में दिखा दबाव

gold silver price
कारोबार

बैंक लॉकर में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है आपका सोना! अपनाएं ये तरीका

कारोबार

SBI ग्राहक सावधान! Aadhaar अपडेट नहीं किया तो ब्लॉक हो जाएगा ये ऐप?

SBI Bank
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.