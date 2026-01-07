सस्ता नहीं, महंगा घर खरीद रहे है लोग! कुल बिक्री में 50% हिस्सा लग्जरी घरों का; क्यों उलट रहा है ट्रेंड?

बैजल कहते हैं कि 2025 में घरों की बिक्री स्थिर रही क्योंकि लोग अभी भी घर खरीद रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल घरों की बिक्री घट रही है। 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले अफोर्डेबल सेगमेंट की हिस्सेदारी और सेल्स वॉल्यूम 2018 से लगातार और धीरे-धीरे घट रही है। इसका कारण बढ़ती जमीन की कीमतें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और खरीदारों का चुनिंदा व्यवहार है, जो इस सेगमेंट की मांग पर असर डाल रहा है। 2025 में 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले अफोर्डेबल घरों की बिक्री 17% गिरकर सिर्फ 73,694 यूनिट्स रह गई। ये कुल बिक्री का सिर्फ 21% हिस्सा बने। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक बड़ा बदलाव है। 2022 में 50 लाख से कम के घर कुल बिक्री का 63% हिस्सा थे।