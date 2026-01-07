Budget 2026 Date: क्या 1 फरवरी को पेश होगा यूनियन बजट? रविवार होने पर भी तैयारी पूरी

2017 के बाद से यूनियन बजट हर साल 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा अपनाई गई है। इसका उद्देश्य नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले बजट प्रस्तावों को समय पर लागू करना रहा है। 2026 में 1 फरवरी रविवार होने के कारण यह सवाल उठा कि क्या बजट को अगले कार्यदिवस यानी 2 फरवरी को टाला जाएगा। हालांकि अब तक के संकेत यही बताते हैं कि सरकार तय कैलेंडर से हटने के पक्ष में नहीं है।