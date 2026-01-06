6 जनवरी 2026,

कारोबार

Bank Holidays 2026: जनवरी में 4 दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

पोंगल और मकर संक्रांति के कारण जनवरी में कई राज्यों में बैंक हॉलिडे रहेंगे। तमिलनाडु में 15 से 18 जनवरी तक लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे, जबकि अन्य राज्यों में छुट्टियां क्षेत्रीय स्तर पर लागू होंगी।

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 06, 2026

Bank Holiday 2026

जनवरी में पोंगल, मकर संक्रांति, लोहड़ी और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के चलते देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। इसी क्रम में चेन्नई जोन यानी तमिलनाडु में अगले सप्ताह लगातार चार दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार ये छुट्टियां राज्य विशेष होंगी और पूरे देश में एकसमान लागू नहीं होंगी।

तमिलनाडु में चार दिन बैंक बंद

पोंगल उत्सव के कारण तमिलनाडु में 15 से 18 जनवरी के बीच लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे। 15 जनवरी को थाई पोंगल के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अगले दिन 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाएगा, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवकाश है। 17 जनवरी को उझावर थिरुनाल के चलते बैंकिंग कार्य नहीं होंगे, जबकि 18 जनवरी को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस तरह राज्य में लगातार चार दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

अन्य राज्यों में मकर संक्रांति की छुट्टियां

मकर संक्रांति और उससे जुड़े पर्वों के कारण कई अन्य राज्यों में भी बैंक हॉलिडे घोषित हैं। 14 जनवरी को गुजरात, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और असम में मकर संक्रांति और माघ बिहू के कारण बैंक बंद रहेंगे। 15 जनवरी को तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में उत्तरायण पुण्यकाल, पोंगल और माघे संक्रांति के कारण बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। ये सभी क्षेत्रीय अवकाश हैं।

जनवरी में कुल कितने बैंक हॉलिडे

जनवरी 2026 में देशभर में कुल 16 बैंक हॉलिडे निर्धारित हैं, जिनमें साप्ताहिक अवकाश और क्षेत्रीय त्योहार दोनों शामिल हैं। महीने की शुरुआत में 1 जनवरी को न्यू ईयर के कारण कुछ राज्यों में बैंक बंद रहे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल में बैंक हॉलिडे रहेगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी नियमित साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

