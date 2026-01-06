Bank Holidays 2026: जनवरी में 4 दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

पोंगल उत्सव के कारण तमिलनाडु में 15 से 18 जनवरी के बीच लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे। 15 जनवरी को थाई पोंगल के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अगले दिन 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाएगा, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवकाश है। 17 जनवरी को उझावर थिरुनाल के चलते बैंकिंग कार्य नहीं होंगे, जबकि 18 जनवरी को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस तरह राज्य में लगातार चार दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।