इन शर्तों को पूरी करने पर ही मिलेगा Car Loan, वरना नहीं खरीद पाएंगे गाड़ी, जानिए डिटेल

Car Loan Eligibility: हर किसी का सपना होता है कि उनके पास खुद की कार हो। कहीं घूमने जाएं, तो पूरा परिवार खुद की गाड़ी से जाए। लेकिन इतनी ज्यादा महंगाई होने के कारण हर किसी के लिए कार खरीदना इतना आसान नहीं है। हालांकि, बैंक से कार लोन लेकर आप गाड़ी खरीद सकते हैं। बैंक कार लोन भी केवल उन्हीं लोगों को देेते हैं, जो उनकी शर्तों को पूरा करता हो। यदि आप सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक आपको कार लोन नहीं देगा। आइए जानते हैं कि कौनसी शर्तों को पूरा करना जरूरी है ताकि आसानी से कार लोन मिल सके।