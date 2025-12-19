19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

कारोबार

इन शर्तों को पूरी करने पर ही मिलेगा Car Loan, वरना नहीं खरीद पाएंगे गाड़ी, जानिए डिटेल

कार लोन लेने के लिए बैंकों की शर्तें पूरी करना जरूरी होता है। न्यूनतम आय, आयु सीमा और नौकरी या व्यवसाय का अनुभव अहम भूमिका निभाते हैं। जानिए SBI, Axis और HDFC बैंक कार लोन के लिए कौन-कौन सी शर्तें रखते हैं।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 19, 2025

car loan

जानिए SBI, Axis और HDFC बैंक कार लोन के लिए कौन-कौन सी शर्तें रखते हैं। (PC: Freepik)

Car Loan Eligibility: हर किसी का सपना होता है कि उनके पास खुद की कार हो। कहीं घूमने जाएं, तो पूरा परिवार खुद की गाड़ी से जाए। लेकिन इतनी ज्यादा महंगाई होने के कारण हर किसी के लिए कार खरीदना इतना आसान नहीं है। हालांकि, बैंक से कार लोन लेकर आप गाड़ी खरीद सकते हैं। बैंक कार लोन भी केवल उन्हीं लोगों को देेते हैं, जो उनकी शर्तों को पूरा करता हो। यदि आप सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक आपको कार लोन नहीं देगा। आइए जानते हैं कि कौनसी शर्तों को पूरा करना जरूरी है ताकि आसानी से कार लोन मिल सके।

ये हैं Car Loan की शर्तें

हर एक बैंक अपनी अलग शर्तें रखता है। इन शर्तों में न्यूनतम और अधिकतम आयु होने के साथ न्यूनतम आय होती है। किसी बैंक में न्यूनतम आय 4 लाख रुपये प्रति वर्ष है, तो किसी में 3 लाख रुपये प्रति वर्ष। वहीं, आयु की सीमा में भी फर्क देखने को मिलता है। न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष तक हो सकती है और अधिकतम आयु 60 से 75 वर्ष तक हो सकती है।

SBI में Car Loan की शर्तें

देश का सबसे बड़ा करदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार के पूरे ऑन-रोड प्राइस (100% on road price) पर 100% कार लोन देता है। बैंक में कार लोन लेने की न्यूनतम आयु 21 साल है। कार लोन की अवधि पूरी होने तक अधिकतम आयु 70 साल है। सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी दोनों के लिए न्यूनतम आय सालाना 3 लाख रुपये है। इसमें को-एप्लिकेंट (co-applicant) को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं, किसान और खेती से जुड़े लोगों के लिए न्यूनतम आय 4 लाख रुपये है।

Axis बैंक में Car Loan की शर्तें

एक्सिस बैंक सबसे कम उम्र पर कार लोन देता है, और मैच्योरिटी तक की उम्र भी अन्य बैंकों से ज्यादा देता है। इस प्राइवेट बैंक में कार लोन लेने की न्यूनतम आयु 18 साल है। सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष है। न्यूनतम आय 4 लाख रुपये सालाना होने के साथ साथ, आवेदक का अपनी कंपनी में कम से कम एक साल तक कार्यरत होना आवश्यक है। स्वरोजगार करने वालों के लिए अधिकतम आयु 75 वर्ष है। व्यवसाय में न्यूनतम 3 साल का अनुभव और सालाना 3.5 लाख रुपये की आय होनी चाहिए।

HDFC बैंक में Car Loan की शर्तें

HDFC बैंक में सभी कैटेगरी के आवेदकों के लिए न्यूनतम आय 3 लाख रुपये सालाना है। लेकिन कर्मचारियों के लिए विशेष शर्त है कि न्यूनतम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें वर्तमान कंपनी में कम से कम 1 साल से कार्यरत होना जरूरी है। बैंक में कार लोन के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और मैच्योरिटी तक अधिकतम आयु 60 साल है। स्वरोजगार वाले आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है।

