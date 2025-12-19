इन शर्तों को पूरी करने पर ही मिलेगा Car Loan, वरना नहीं खरीद पाएंगे गाड़ी, जानिए डिटेल

जानिए SBI, Axis और HDFC बैंक कार लोन के लिए कौन-कौन सी शर्तें रखते हैं। (PC: Freepik)
Car Loan Eligibility: हर किसी का सपना होता है कि उनके पास खुद की कार हो। कहीं घूमने जाएं, तो पूरा परिवार खुद की गाड़ी से जाए। लेकिन इतनी ज्यादा महंगाई होने के कारण हर किसी के लिए कार खरीदना इतना आसान नहीं है। हालांकि, बैंक से कार लोन लेकर आप गाड़ी खरीद सकते हैं। बैंक कार लोन भी केवल उन्हीं लोगों को देेते हैं, जो उनकी शर्तों को पूरा करता हो। यदि आप सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक आपको कार लोन नहीं देगा। आइए जानते हैं कि कौनसी शर्तों को पूरा करना जरूरी है ताकि आसानी से कार लोन मिल सके।
हर एक बैंक अपनी अलग शर्तें रखता है। इन शर्तों में न्यूनतम और अधिकतम आयु होने के साथ न्यूनतम आय होती है। किसी बैंक में न्यूनतम आय 4 लाख रुपये प्रति वर्ष है, तो किसी में 3 लाख रुपये प्रति वर्ष। वहीं, आयु की सीमा में भी फर्क देखने को मिलता है। न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष तक हो सकती है और अधिकतम आयु 60 से 75 वर्ष तक हो सकती है।
देश का सबसे बड़ा करदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार के पूरे ऑन-रोड प्राइस (100% on road price) पर 100% कार लोन देता है। बैंक में कार लोन लेने की न्यूनतम आयु 21 साल है। कार लोन की अवधि पूरी होने तक अधिकतम आयु 70 साल है। सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी दोनों के लिए न्यूनतम आय सालाना 3 लाख रुपये है। इसमें को-एप्लिकेंट (co-applicant) को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं, किसान और खेती से जुड़े लोगों के लिए न्यूनतम आय 4 लाख रुपये है।
एक्सिस बैंक सबसे कम उम्र पर कार लोन देता है, और मैच्योरिटी तक की उम्र भी अन्य बैंकों से ज्यादा देता है। इस प्राइवेट बैंक में कार लोन लेने की न्यूनतम आयु 18 साल है। सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष है। न्यूनतम आय 4 लाख रुपये सालाना होने के साथ साथ, आवेदक का अपनी कंपनी में कम से कम एक साल तक कार्यरत होना आवश्यक है। स्वरोजगार करने वालों के लिए अधिकतम आयु 75 वर्ष है। व्यवसाय में न्यूनतम 3 साल का अनुभव और सालाना 3.5 लाख रुपये की आय होनी चाहिए।
HDFC बैंक में सभी कैटेगरी के आवेदकों के लिए न्यूनतम आय 3 लाख रुपये सालाना है। लेकिन कर्मचारियों के लिए विशेष शर्त है कि न्यूनतम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें वर्तमान कंपनी में कम से कम 1 साल से कार्यरत होना जरूरी है। बैंक में कार लोन के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और मैच्योरिटी तक अधिकतम आयु 60 साल है। स्वरोजगार वाले आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है।
