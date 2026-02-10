Gold-Silver Price: सोना-चांदी की कीमतों में फिर बड़ी गिरावट, Silver ETF लाल निशान में

मंगलवार के कारोबार में Silver ETF पूरी तरह दबाव में रहे। Tata Silver Exchange Fund से लेकर Nippon India Silver ETF तक, लगभग सभी सिल्वर आधारित ईटीएफ लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। शुरुआती कारोबार के दौरान इन फंड्स में 1% से 2% तक की गिरावट दर्ज की गई। Tata Silver Exchange Fund, Nippon India Silver ETF, Zerodha Silver ETF, HDFC Silver ETF, ICICI Prudential Silver ETF, SBI Silver ETF, Kotak Silver ETF, Axis Silver ETF, Mirae Asset Silver ETF निवेशकों में चांदी को लेकर सतर्कता बढ़ती नजर आ रही है, जिसका सीधा असर सिल्वर ईटीएफ की कीमतों पर पड़ा है।