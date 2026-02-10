10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold-Silver Price: सोना-चांदी की कीमतों में फिर बड़ी गिरावट, Silver ETF लाल निशान में

सोना और चांदी की कीमतों में बाजार खुलते ही गिरावट देखने को मिली। चांदी एमसीएक्स पर ₹5,700/किग्रा और सोना ₹2,000/10 ग्राम सस्ता हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 10, 2026

सोना-चांदी कीमत (File Photo)

Gold-Silver Price Fall: सोना-चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को खुलते ही कीमती धातुओं पर दबाव साफ नजर आया है। एमसीएक्स (MCX) पर चांदी का वायदा भाव पिछले बंद के मुकाबले करीब 5,700 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गया, जबकि सोना भी एक झटके में 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया।

सिल्वर ETF में भी दिखी गिरावट

इस गिरावट का असर सिर्फ फिजिकल मार्केट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि Silver ETF भी बुरी तरह टूटते नजर आए। हालांकि Gold ETF पर असर सीमित रहा और ज्यादातर फंड मामूली बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे।

Silver ETF में 2% तक की गिरावट

मंगलवार के कारोबार में Silver ETF पूरी तरह दबाव में रहे। Tata Silver Exchange Fund से लेकर Nippon India Silver ETF तक, लगभग सभी सिल्वर आधारित ईटीएफ लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। शुरुआती कारोबार के दौरान इन फंड्स में 1% से 2% तक की गिरावट दर्ज की गई। Tata Silver Exchange Fund, Nippon India Silver ETF, Zerodha Silver ETF, HDFC Silver ETF, ICICI Prudential Silver ETF, SBI Silver ETF, Kotak Silver ETF, Axis Silver ETF, Mirae Asset Silver ETF निवेशकों में चांदी को लेकर सतर्कता बढ़ती नजर आ रही है, जिसका सीधा असर सिल्वर ईटीएफ की कीमतों पर पड़ा है।

Gold ETF में रफ्तार सुस्त

वहीं दूसरी ओर Gold ETF में गिरावट का असर अपेक्षाकृत कम देखने को मिला। ज्यादातर गोल्ड ईटीएफ ग्रीन जोन में ट्रेड करते रहे, हालांकि तेजी की रफ्तार काफी धीमी रही। सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद निवेशक गोल्ड ईटीएफ को लेकर ज्यादा घबराए हुए नजर नहीं आए, जिससे इनमें बड़ी टूट देखने को नहीं मिली।

Gold-Silver की तेजी पर फिर लगा ब्रेक

29 जनवरी को रिकॉर्ड हाई छूने के बाद सोना-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट शुरू हुई थी। बीते सप्ताह इस गिरावट पर थोड़ी रोक लगी थी और कीमतों में रिकवरी के संकेत मिले थे, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर बाजार खुलते ही दोनों धातुएं फिसल गईं।

चांदी का हाल

चांदी अपने ऑल-टाइम हाई 4,20,048 रुपये से अब तक 1.63 लाख रुपये से ज्यादा टूट चुकी है। सोमवार के बंद भाव 2,62,620 रुपये प्रति किलो के मुकाबले, 5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी 5,756 रुपये गिरकर 2,56,864 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट

एमसीएक्स पर सोना सोमवार के बंद भाव 1,58,066 रुपये प्रति 10 ग्राम से टूटकर शुरुआती कारोबार में 1,56,001 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 2 अप्रैल एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना 2,065 रुपये सस्ता हुआ। सोने का हाई 1,93,096 रुपये रहा है और मौजूदा स्तर से यह करीब 37,095 रुपये नीचे कारोबार कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Gold Silver Price News

Published on:

10 Feb 2026 12:48 pm

Hindi News / Business / Gold-Silver Price: सोना-चांदी की कीमतों में फिर बड़ी गिरावट, Silver ETF लाल निशान में

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price News

India-US trade deal के बाद क्या भारतीय कंपनियों ने खरीदा वेनेजुएलाई तेल?

crude oil
कारोबार

Mandi Bhav: नई सरसों की बंपर आवक से गुलजार हुई राजस्थान की मंडी, इस साल होगी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार?

Mustered Bumper Arrival
दौसा

Kota Gold-Silver Price: कोटा में चांदी के दाम उछले, सोने में आई गिरावट, जानें 24 से 14 कैरेट तक सोने और चांदी के ताजा भाव

Gold-Silver Price
कोटा

Gold Rate Today: सोना 1.56 लाख के पार, चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड-जानें आज का MCX भाव

Gold Silver Rate
कारोबार

Gold-Silver Price: सोना-चांदी में आई उछाल, शादी के सीज़न में फिर बढ़े भाव

Gold-Silver Price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.