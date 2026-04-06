Success Story: लाखों की नौकरी छोड़ी, हौसले से खड़ा किया उद्योग; 50 लोगों को दे रहे रोजगार

शुरुआती साल आसान नहीं रहे। पहले वर्ष में टर्नओवर 50 लाख रुपए ही रहा, जो उनकी पिछली आय से कम था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत के दम पर अगले ही साल टर्नओवर 2 करोड़ और फिर 2019-20 में 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कोरोना काल ने जरूर रफ्तार धीमी की, लेकिन उमाकांत ने हिम्मत नहीं हारी। आज उनकी फैक्ट्री फिर से गति पकड़ चुकी है और 50 कर्मचारियों के साथ सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।