Surya Murder Case: सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में शुरू हुआ ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’, 3 मदरसे सील, जानें क्या है यह अभियान?

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में पूरे राज्य में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में खोड़ा में 'क्लीन स्वीप' अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने इस अभियान के तहत संपत्तियों, मकान मालिकों, किरायेदारों और निवासियों का विस्तृत सत्यापन किया है। इस अभियान का उद्देश्य किसी भी अवैध गतिविधि की पहचान करना और कानूनी एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है।