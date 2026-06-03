बकरीद पर सूर्या को मारने वाले असद के मकान का दरवाजा तोड़ा; किराएदारों ने भी छोड़ा घर, 1 हजार अपराधी रडार पर

Surya Murder and Assad Encounter Case Latest Update: गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्या हत्याकांड के बाद कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे पुलिस सत्यापन अभियान में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस 600 अपराधियों के सत्यापन के लिए मैदान में उतरी थी, लेकिन जांच के दौरान करीब 1 हजार और अपराधियों की जानकारी सामने आ गई। अब कुल 1600 अपराधी पुलिस के रडार पर हैं, जिनका रिकॉर्ड यक्ष एप पर अपलोड किया जा रहा है।