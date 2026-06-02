गुरुग्राम में लिव-इन रिलेशनशिप से जन्में पांच माह के बच्चे को उसके ही पिता ने जहर देकर मार डाला

गुरुग्राम के इस आरोपी का पूरा नाम हिसार निवासी विक्रमजीत है। जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, 1 जून 2026 को उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को 5 जनवरी 2025 को सूचना मिली थी कि एक पांच माह के बच्चे को अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने जब बच्चे के मां से पूछताछ की तो उसने बताया कि साल 2023 से विक्रमजीत के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों की आपसी राजी मंजूरी से एक बेटे का जन्म हुआ था। बच्चे के जन्म के बाद उनके बीच अक्सर विवाद होते रहते थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके लिव-इन पार्टनर ने बच्चे को कोई जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या की है। इस शिकायत पर बिलासपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था।