राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग करने आए नजर, वायरल हुआ वीडियो

दरअसल, ये घटना राजस्‍थान रॉयल्‍स की बल्‍लेबाजी पारी के दौरान 16वें ओवर की है, जब एक ब्रॉडकास्ट कैमरे ने कुछ पलों के लिए पराग को ऐसी चीज के साथ कैद किया, जो ई-सिगरेट जैसी नजर आ रही थी। इसमें उन्‍हें कस लगाते और धुंआ छोड़ते देखा जा सकता है। यह फुटेज तेजी से वायरल हो रही है। कई फैंस ने इस पर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की। इस पल ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह ठीक तब हुआ, जब पराग आउट हुए थे, उन्होंने 16 गेंदों में 29 रन बनाए थे, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते समय एक महत्वपूर्ण क्षण में वे अपनी पारी को आगे बढ़ाने में असफल रहे।