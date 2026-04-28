मुल्लांपुर में टूटा क्रिस गेल का रिकॉर्ड, पंजाब किंग्स के लिए ऐसा करने वाले प्रभसिमरन सिंह बने तीसरे खिलाड़ी

महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 222 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने प्रियांश आर्य के साथ पहले विकेट के लिए 2.5 ओवर में 37 रन की साझेदारी की। प्रियांश 11 गेंदों में 6 बाउंड्री के साथ 29 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद प्रभसिमरन सिंह ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 33 गेंदों में 59 रन जोड़े। कूपर 14 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे।