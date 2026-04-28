RCB से शर्मनाक हार झेलने के बाद बुरी तरह फंसी दिल्ली कैपिटल्स, अपने आधिकारिक पेज से शेयर कर दी ये मीम

RCB के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी और टीम के टॉप 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। 8 रन पर दिल्ली के 6 बल्लेबाज आउट हो गए थे। इसके बाद अभिषेक पोरेल और डेविड मिलर ने मिलकर टीम को 70 रन के पार पहुंचाने में मदद की। 76 रन के लक्ष्य को RCB ने सिर्फ एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। विराट कोहली 23 और देवदत्त पडिकल 13 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद रहे। इस हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर खिसक गई है।