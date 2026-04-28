मात्र छह सिक्स जड़ते ही वैभव सूर्यवंशी पूरा कर लेंगे ‘छक्कों का शतक’, 15 साल की उम्र में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी

लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतनी कम उम्र में इतने जबरदस्त छक्के मारने की क्षमता। अपनी 26 पारियों में कुल 1058 रन बनाने वाले सूर्यवंशी ने इनमें से 564 रन अकेले छक्कों से बनाए हैं। पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में कोई भी टीनएज बल्लेबाज अब तक इतने छक्के नहीं मार पाया है। वैभव 100 छक्कों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसने अफगानिस्तान के विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 52 पारियों में 90 छक्के लगाए थे।