IPL 2026: ‘मुझे ताना मारकर उकसाया गया…’, लोगो की इस बात ने श्रेयस अय्यर को बना दिया तूफानी बल्लेबाज

श्रेयस एक बेहतरीन फिनिशर बनकर उभरे हैं। मैच खत्म करने के अपने तरीके के बारे में उन्होंने कहा, "मैं नॉट आउट रहना चाहता हूं और मैच खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैच खत्म करने का मजा ही कुछ और होता है। मैं खुद से कहता हूं कि मैं आखिर तक जितना ज्यादा देर तक टिका रहूंगा, जीतने के मौके उतने ही बढ़ जाएंगे, और टीम को भी फायदा होगा। साथ ही, युवा खिलाड़ियों और ओपनर्स का योगदान भी बहुत जरूरी है, जिन्होंने हमें शानदार शुरुआत दी है, खासकर तब जब हम 200 से ज्यादा के स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं। अगर आप उन मैचों को देखें जो हमने इस साल और पिछले सीजन में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए एक मजबूत नींव रखी थी। जब मैं बैटिंग करने जाता हूं और उस शुरुआत का फायदा उठाता हूं, तो मेरे अंदर से एक तरह का आत्मविश्वास आता है कि अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत दी है, तो मैं वहां से आसानी से मैच को आगे बढ़ा सकता हूं। अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत नहीं भी दी, तो भी मुझे अपने मन में एक अलग ही सिचुएशन बनानी पड़ती है।"