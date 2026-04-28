क्या आज श्रेयस अय्यर की टीम हारेगी IPL 2026 में पहली बार? राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रिकॉर्ड नहीं है अच्छा

PBKS vs RR Head To Head in IPL: आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में स्थित मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम इस समय 8 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, तो वहीं पंजाब किंग्स प्लेऑफ में पहुंचने की दहलीज पर खड़ी है। 7 मैच खेलने के बावजूद पंजाब किंग्स को अब तक कोई हरा नहीं सका है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनके आंकड़े अच्छे नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आज पंजाब किंग्स का रुक जाएगा अजेय अभियान?