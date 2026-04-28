PBKS vs RR: क्या फिट हो गए वैभव सूर्यवंशी? पंजाब के खिलाफ खेलेंगे या नहीं? राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया Video

शनिवार की रात जयपुर में जब वैभव बल्लेबाजी के बाद फील्डिंग के लिए आए, तो कुछ ही देर में उन्हें दो खिलाड़ियों के कंधों का सहारा लेकर बाहर जाना पड़ा। वे काफी दर्द में थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी फिटनेस को लेकर बहस छिड़ गई। लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है। 15 साल के वैभव को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, बल्कि तेज गर्मी की वजह से उन्हें क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) आए थे। राजस्थान रॉयल्स ने खुद एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वैभव नेट्स में गगनचुंबी छक्के लगाते दिख रहे हैं। यानी आज वे खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।