PBKS vs RR: क्या फिट हो गए वैभव सूर्यवंशी? पंजाब के खिलाफ खेलेंगे या नहीं? राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया Video

वैभव सूर्यवंशी (Photo - IANS)
Vaibhav Sooryavanshi Injury update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के फैंस के लिए आज एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या टीम की रन मशीन वैभव सूर्यवंशी आज पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे? पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ महज 36 गेंदों में तूफानी शतक जड़ने वाले वैभव चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे। फैंस की धड़कनें तेज हैं क्योंकि आज यानी 28 अप्रैल को मुल्लांपुर में राजस्थान का मुकाबला पंजाब से है।
शनिवार की रात जयपुर में जब वैभव बल्लेबाजी के बाद फील्डिंग के लिए आए, तो कुछ ही देर में उन्हें दो खिलाड़ियों के कंधों का सहारा लेकर बाहर जाना पड़ा। वे काफी दर्द में थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी फिटनेस को लेकर बहस छिड़ गई। लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है। 15 साल के वैभव को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, बल्कि तेज गर्मी की वजह से उन्हें क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) आए थे। राजस्थान रॉयल्स ने खुद एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वैभव नेट्स में गगनचुंबी छक्के लगाते दिख रहे हैं। यानी आज वे खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
वैसे तो वैभव फिट हैं, लेकिन अगर ऐन वक्त पर मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ओपनिंग की जिम्मेदारी काइल प्रोटेरेउस और ध्रुव जुरेल के कंधों पर आ सकती है। जुरेल की आक्रामकता और प्रोटेरेउस का अनुभव राजस्थान को एक मजबूत शुरुआत दे सकता है। हालांकि, टीम की पहली पसंद वैभव ही होंगे।
वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में आग उगल रहे हैं। 8 मैचों में उन्होंने 234.87 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक 31 चौके और 32 छक्के जड़े हैं। आज के मैच में अगर वैभव सिर्फ 24 रन बना लेते हैं, तो वे अभिषेक शर्मा (380 रन) को पछाड़कर ऑरेंज कैप अपने नाम कर लेंगे।
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