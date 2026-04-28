PBKS vs RR Weather Report: आज मैच में होगी बारिश! राजस्थान को होगा फायदा या बड़ा नुकसान, जानें क्या है मौसम का हाल?

IPL 2026 में अब तक 39 मैचों में से सिर्फ एक मैच बारिश की वजह से धुला है, और इत्तेफाक से उस मैच में भी पंजाब किंग्स ही खेल रही थी। यही वजह है कि पंजाब के फैंस थोड़े डरे हुए हैं। हालांकि, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स की सेहत पर इस मैच के नतीजे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब इस वक्त 13 अंकों के साथ टॉप पर है। उन्होंने 7 मैचों में से 6 जीते हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है। अगर आज बारिश की वजह से मैच रद्द भी होता है, तब भी पंजाब नंबर-1 पर ही रहेगी, क्योंकि दूसरे नंबर पर मौजूद आरसीबी के 12 अंक हैं।