एक फोटो खिंचाने के 100 रुपए लेते हैं वैभव सूर्यवंशी! यकीन नहीं आता? देखें राजस्थान रॉयल्स का ये मस्ती भरा वीडियो

राजस्थान रॉयल्स के सोशल मीडिया पेज पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में दो छोटे-छोटे फैंस वैभव सूर्यवंशी के पास फोटो खिंचाने आते हैं। वैभव बड़े सीरियस होकर उनसे कहते हैं, 'भाई मैं फोटो लेने के पैसे लेता हूं, सही बोल रहा हूं भाई!' ये सुनकर बेचारे नन्हे फैंस हैरान रह जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी वैभव उनका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'रुको-रुको, 100 रुपये लूंगा मैं पूरे, दे दोगे तो बोलो?' नन्हे फैंस इतने भोले थे कि उन्होंने तुरंत 200 रुपये निकाल कर दे दिए और बोले, 'सर, ये हम दोनों के हैं।' वैभव ने तुरंत अपना मजाक खत्म किया और हंसते हुए बोले, 'अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूं!' इसके बाद उन्होंने फैंस के साथ फोटो खिंचाई।