मैदान में फूट-फूटकर रोए 15 साल के Vaibhav Suryavanshi, राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद का वीडियो वायरल!

मैच हारने के बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इतने निराश थे कि वह बाउंड्री के पास जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और वह बिल्कुल टूटे हुए नजर आ रहे थे। तभी विपक्षी टीम KKR का एक सपोर्ट स्टाफ उनके पास पहुंचा, उनके बगल में बैठा और उन्हें हिम्मत दिलाई। वैभव भले ही मैदान पर बड़े-बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हों, लेकिन इस वीडियो ने याद दिला दिया कि आखिर में वह एक 15 साल के बच्चे ही हैं। उनके इस इमोशनल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'ये सच में बच्चा है यार!'