IPL 2026: भुवनेश्वर कुमार ने खोले विराट कोहली के ड्रेसिंग रूम के राज़, बताया मैच जीतने का सीक्रेट प्लान

मैच के बाद आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक वीडियो में भुवनेश्वर कुमार ने विराट कोहली के प्रभाव के बारे में बात की। भुवी ने कहा, 'विराट ने जो कुछ भी हासिल किया है वह अद्भुत है, लेकिन मैदान पर यह सब दिमाग का खेल होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैच से पहले विराट कोई छोटी सी टैक्टिकल (रणनीति) बात कहते हैं और वह मैदान पर पूरी तरह काम कर जाती है। उनका बात करने और समझाने का तरीका बहुत अलग है। उनका बल्लेबाजी का इतना अनुभव हमारे बहुत काम आता है।'