विराट कोहली ने जर्मन मॉडल की फोटो की लाइक! मॉडल बोली- ‘मैं उनकी फैन हूं, पर ये बात इतनी बड़ी कैसे बन गई?’

मीडिया से बात करते हुए लिजलाज ने बताया कि उन्हें इस बारे में खुद नहीं पता था। उन्होंने कहा, 'जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मैं हर तरफ खबरों में हूं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि विराट ने मेरी फोटो कब लाइक की। लोग मुझे अलग-अलग न्यूज के स्क्रीनशॉट भेज रहे थे और काफी एक्साइटेड थे।'

लिजलाज का भारत से पुराना नाता है। वो कई महीनों तक भारत में रही हैं और गोवा, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों की यात्रा कर चुकी हैं। इसी दौरान बेंगलुरु में अपने दोस्तों के साथ मैच देखते हुए वो RCB और विराट कोहली की बड़ी फैन बन गईं।