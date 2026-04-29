PBKS vs RR मैच में लगी रिकॉर्ड की झड़ी, पंजाब किंग्स के नाम जुड़ा बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

PBKS vs RR Match Records: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला मंगलवार रात में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस हाईस्‍कोरिंग मैच में आरआर ने 6 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की है। वहीं, पंजाब किंग्‍स को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा है। 200+ के रन चेज में कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं तो पीबीकेएस के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। आइये इस मैच में बने कीर्तिमानों पर एक नजर डालते हैं।