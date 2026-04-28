मार्कस स्टोयनिस ने उधेड़ी राडस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की बखियां, 22 गेंदों में 62 रन ठोक बढ़ाई RR की मुश्किलें

IPL 2026 PBKS vs RR Update: आईपीएल 2026 के 40वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के सामने 223 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 4 विकेट खोकर 20 ओवर में 222 रन बनाए, जिसमें प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh) और मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्य ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जोफ्रा आर्चर और यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए किफायती गेंदबाजी की। इस मुकाबले में रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका लक्ष्य पंजाब किंग्स को कम स्कोर पर रोकना था।