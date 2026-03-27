27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘अमेरिका-इजराइल के सैनिकों को चुन-चुनकर मारेंगे’, ईरान की बड़ी घोषणा, पड़ोसी देश के लोगों से कहा- तुरंत इलाका छोड़ें

ईरान ने अमेरिका-इजराइल के सैनिकों को चुन-चुनकर मारने की कसम खाई है। ट्रंप शांति प्रयासों में जुटे हैं, लेकिन ईरानी सेना ने पश्चिम एशिया के नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कायर अमेरिकी-इजराइली ताकतें निर्दोष लोगों को मानव ढाल बनाने की कोशिश कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Mar 27, 2026

Iran-US-Israel conflict at Strait of Hormuz naval operations.

मोजतबा खामेनेई। (Photo-X)

ईरान ने अमेरिका-इजराइल के सैनिकों को चुन-चुनकर मारने की कसम खा ली है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए शांति के प्रयास में जुटे हैं। वहीं, दूसरी ओर ईरान ने बड़ी घोषणा कर दी है।

ईरानी सेना ने अपने पड़ोसी पश्चिम एशियाई देशों के नागरिकों को एक नई चेतावनी जारी की है। प्रेस टीवी द्वारा जारी एक संदेश में ईरानी सेना ने कहा- यह मैसेज पश्चिम एशिया के लोगों के लिए है।

उन्होंने कहा- कायर अमेरिकी-इजराइली ताकतें, जिनमें अपने खुद के सैन्य ठिकानों की रक्षा करने का साहस और क्षमता नहीं है, वह इस्लाम के लड़ाकों के डर से निर्दोष नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं।

इलाका तुरंत छोड़ने की सलाह

ईरानी सेना ने कहा- अमेरिकी और इजराइली ताकतों को खत्म करना हमारा कर्तव्य है, जो लापरवाही से ईरानी नागरिकों को मारते हैं और प्रमुख हस्तियों को निशाना बनाते हैं। इसलिए हम उन्हें जहां भी पाएंगे चुन-चुनकर मारेंगे।

उन्होंने आगे कहा- इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप उन इलाकों को तुरंत छोड़ दें जहां अमेरिकी सेना तैनात है, ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें।

ऑपरेशन में बनाया गया अमेरिका-इजराइल को निशाना

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने गुरुवार को 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' को अंजाम देने की घोषणा की। इसके तहत पूरे क्षेत्र में प्रमुख अमेरिकी और इजराइली सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया।

इन हमलों में अमेरिकी और इजराइली ताकतों से जुड़ी कई रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया। लक्ष्यों में अशदोद में भंडारण टैंक और तेल डिपो को टार्गेट किया गया। वहीं, मोदियिन बस्ती में ईरान ने सैन्य कर्मियों के एक ठिकाने को भी नष्ट कर दिया।

कहां-कहां ईरान ने बोला हमला

ईरानी सेना ने यह भी दावा किया कि उसने अल-धफरा और अल-उदेरी में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, साथ ही अली अल-सलेम एयर बेस पर परिवहन विमानों और ड्रोन के रखरखाव व भंडारण हैंगर को भी निशाना बनाया।

इस बीच, इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने भी शुक्रवार को कहा कि उसने ईरान के यज्द में मिसाइलों और समुद्री सुरंगों के उत्पादन के लिए ईरानी शासन की प्राथमिक सुविधा पर हमला किया है।

ये भी पढ़ें

जंग के बीच भारतवासियों के लिए राहत भरी खबर, बाहर से आ गई LPG की एक और खेप
राष्ट्रीय
Indian LPG Tanker Strait of Hormuz

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

27 Mar 2026 04:32 pm

Hindi News / World / ‘अमेरिका-इजराइल के सैनिकों को चुन-चुनकर मारेंगे’, ईरान की बड़ी घोषणा, पड़ोसी देश के लोगों से कहा- तुरंत इलाका छोड़ें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

ईरान पर इजराइल का भीषण प्रहार, अमेरिकी बेस के पास रहने वालों को हटने का अल्टीमेटम

Israel Syria Airstrikes
विदेश

ईरान का बड़ा अल्टीमेटम, बहरीन-दुबई पर हमलों की दी खुली धमकी

विदेश

कैसे युद्ध रोकेंगे ट्रंप? इजराइल रोज बढ़ा रहा मुश्किलें, अब ईरान में मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को कर दिया तबाह

विदेश

नेपाल को मिला सबसे युवा प्रधानमंत्री, 35 साल के रैपर बालेंद्र शाह ने ली शपथ

Balendra Shah
विदेश

ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा – ‘हम दोनों देते हैं काम को अंजाम, ज़्यादातर लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता’

Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.