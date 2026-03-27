‘अमेरिका-इजराइल के सैनिकों को चुन-चुनकर मारेंगे’, ईरान की बड़ी घोषणा, पड़ोसी देश के लोगों से कहा- तुरंत इलाका छोड़ें

इन हमलों में अमेरिकी और इजराइली ताकतों से जुड़ी कई रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया। लक्ष्यों में अशदोद में भंडारण टैंक और तेल डिपो को टार्गेट किया गया। वहीं, मोदियिन बस्ती में ईरान ने सैन्य कर्मियों के एक ठिकाने को भी नष्ट कर दिया।