US-Iran-Israel: ईरान का जबरदस्त हमला, अमेरिका-इजरायल के ठिकानों को ड्रोन-मिसाइल से बनाया निशाना

ईरान की तरफ से जिन लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, उनमें अशदोद में ऑयल डिपो, मोदीइन बस्ती में एक सैन्य स्थल, और क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य सूचना विनिमय केंद्र शामिल थे। इसके अलावा, IRGC ने अल धाफरा और उल उदेइरी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। साथ ही, अली अल-सलेम हवाई अड्डों पर परिवहन विमानों, ड्रोन के रखरखाव और भंडारण हैंगरों को भी निशाना बनाया गया।