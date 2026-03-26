US Israel Iran War: ईरान से लंबी जंग नहीं चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? राष्ट्रपति ने अपने सलाहकारों से कही ये बात

Middle East Conflict: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद विश्व के कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और इजरायल के हमले का ईरान की ओर से करारा जवाब दिया गया है। हालांकि, अब जंग को समाप्त करने की चर्चा शुरू हो गई है। कुछ इसी तरह का दावा अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से बचना चाहते हैं।