Israel-Iran War: इजराइल ने दागीं घातक मिसाइलें, ईरान ने दी अमेरिकी ठिकानों से दूर रहने की चेतावनी

Israel-Iran Missile Attack: मध्य पूर्व से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल ने अपनी रक्षा और जवाबी कार्रवाई का हवाला देते हुए ईरान ( Iran) के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों (Ballistic Missiles) से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में रेड अलर्ट (Red Alert) जारी कर दिया गया है और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध (Regional War) की शुरुआत बताया है। स्थानीय प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए आम नागरिकों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी स्थिति में अमेरिकी सैनिकों (US Soldiers) के ठिकानों या उनके कैम्पों के आसपास न रहें, क्योंकि ईरान की ओर से होने वाली जवाबी कार्रवाई में इन्हें निशाना बनाया जा सकता है।