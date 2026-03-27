किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लोकसभा में बोले- देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति

Union Minister JP Nadda on India Fertilizer Availability: मध्य-पूर्व में ईरान अमेरिका इजरायल संघर्ष जारी रहने के बावजूद देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति है। लोकसभा में उर्वरक उपलब्धता से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने यह बात कही। उन्होंने लोकसभा को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार ने पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।