इजराइल ने छेड़ी भीषण जंग, ईरान के 26 जनों की मौत, अमेरिकी ठिकानों पर हमले का बढ़ा खतरा

Iran-Israel Missile Attack: मध्य पूर्व से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। इजराइल ने अपनी रक्षा रणनीति के तहत ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण हमला (Ballistic Missiles) किया है। हमले में ईरान के 26 जनों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं भी शामिल हैं। ईरान ने कहा है कि उसने 70 मिसाइल बेस इस्तेमाल नहीं किए। ईरान ने नेगेव और डिमोना को निशाना बनाया। इस सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव (Geopolitical Tension) चरम पर पहुंच गया है। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अमेरिकी सैनिकों (US Soldiers) के ठिकानों और कैम्पों से तुरंत दूरी बना लें। खुफिया रिपोर्ट्स (Intelligence Reports) में अंदेशा जताया गया है कि ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई (Retaliatory Strike) में इन अड्डों को निशाना बना सकता है, जिससे जान-माल का बड़ा नुकसान होने का खतरा है।