अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान की एंट्री: इस्लामाबाद में जल्द हो सकती है हाई-लेवल मीटिंग

US Iran Talks Islamabad: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और पाकिस्तान संभावित मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय वार्ता की संभावना बन रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो सकती हैं।