Russia-Ukraine War: यूक्रेन का रूस पर पलटवार, बाल्टिक सागर के उस्त-लुगा बंदरगाह पर भीषण ड्रोन हमला

रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। (फोटो: ANI)
Strategic Drone Warfare: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए और अधिक आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है (Russia Ukraine conflict)। यूक्रेन की सेना ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास स्थित उस्त-लुगा (Ust-Luga Port) बंदरगाह पर एक बड़ा ड्रोन हमला (Drone Attack) किया है। इस हमले के बाद बंदरगाह के गैस और तेल टर्मिनल में भीषण आग लग गई, जिससे रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे (Energy Infrastructure) को भारी नुकसान पहुँचा है। यह हमला दर्शाता है कि यूक्रेन अब रूस की सीमा के भीतर गहरे ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है (Long range strikes)। अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन रूस की आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति का हिस्सा है।
उस्त-लुगा बंदरगाह रूस के लिए व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारी मात्रा में तेल और गैस का निर्यात यूरोप और एशिया के अन्य देशों को किया जाता है। हमले के बाद नोवाटेक (Novatek), जो रूस की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी है, को अपना काम रोकना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले से न केवल रूस के राजस्व में कमी आएगी, बल्कि युद्ध के लिए जरूरी ईंधन की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। बंदरगाह पर मौजूद कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी।
यूक्रेन ने हाल के महीनों में अपनी ड्रोन तकनीक में जबरदस्त सुधार किया है। पहले जहाँ हमले केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित थे, अब वे रूस के औद्योगिक केंद्रों तक पहुँच रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया सूत्रों का दावा है कि उस्त-लुगा पर हमला एक 'सटीक स्ट्राइक' थी। इसका उद्देश्य रूस को यह अहसास कराना है कि उसका कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। यह हमला रूस के उस दावे को भी चुनौती देता है जिसमें उसने अपने हवाई रक्षा तंत्र (Air Defense System) को अभेद्य बताया था।
इस हमले के बाद रूस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। बाल्टिक सागर क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने कई यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है, लेकिन उस्त-लुगा की तस्वीरों ने कुछ और ही कहानी बयां की है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऊर्जा संकट से जूझ रही दुनिया के लिए तेल बंदरगाहों पर हमले वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।
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