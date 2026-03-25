Russia-Ukraine War: यूक्रेन का रूस पर पलटवार, बाल्टिक सागर के उस्त-लुगा बंदरगाह पर भीषण ड्रोन हमला

Strategic Drone Warfare: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए और अधिक आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है (Russia Ukraine conflict)। यूक्रेन की सेना ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास स्थित उस्त-लुगा (Ust-Luga Port) बंदरगाह पर एक बड़ा ड्रोन हमला (Drone Attack) किया है। इस हमले के बाद बंदरगाह के गैस और तेल टर्मिनल में भीषण आग लग गई, जिससे रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे (Energy Infrastructure) को भारी नुकसान पहुँचा है। यह हमला दर्शाता है कि यूक्रेन अब रूस की सीमा के भीतर गहरे ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है (Long range strikes)। अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन रूस की आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति का हिस्सा है।