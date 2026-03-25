ईरान से क्या चाहता है अमेरिका? युद्ध के बीच पाकिस्तान ने बताई शर्त

ईरान और US-इजरायल के बीच जारी संघर्ष के युद्ध विराम संबंधी मध्यस्थता की जानकारी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर दी थी। शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान ने मध्य पूर्व (Middle East) में चल रहे युद्ध को खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए हो रही बातचीत का पूरा समर्थन किया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र में स्थिरता देखना चाहता है। शरीफ ने आगे लिखा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच अर्थपूर्ण और निर्णायक वार्ता कराने के लिए तैयार है और ऐसा करने पर वह सम्मानित महसूस करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने शरीफ के पोस्ट को दोबारा शेयर किया था।